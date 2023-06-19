«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 16390 رأس ماشية ضد الأمراض المعدية بالصيف

كشف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، بمحافظة كفر الشيخ، أن الحملات البيطرية المكثفة والمستمرة على مستوى المحافظة، تبذل جهدا مضاعفا، وذلك بغرض تحصين الحيوانات من الماشية، من الجاموس، والأبقار، والأغنام من صغار الماشية من حديثي الولادة، والتي تتراوح أعمارهم ما بين 4 حتى 6 أشهر، بهدف تحصينهم ضد الأمراض المعدية من الجلد العقدي والجدري، إذ تنتشر هذه الأمراض مع حلول فصل الصيف، لافتاً إلى أنه جرى تحصين عدد 16390 رأس ماشية على مستوى المحافظة.

حملات تحصين لصغار الماشية في كفر الشيخ

وأوضح «بشار»، مدير مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات البيطرية بكفر الشيخ، تتواجد في شتى ربوع المحافظة، موضحا أن تلك الحملات البيطرية مستمرة حتي نهاية شهر يونيه الجاري، والتي تهدف للحفاظ على مقدرات وأعداد الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المعدية.

حملات بيطرية في كفر الشيخ وأعداد الماشية 260 ألف رأس ماشية

وأوضح أن المستهدف لتحصين الماشية من الجاموس والأبقار، والأغنام، والماعز من الصغار بنطاق كفر الشيخ، منها قد بلغ بنحو 42 ألف رأس ماشية، كما أن إجمالي أعداد الماشية في محافظة كفر الشيخ، قدر بنحو 260 ألف رأس ماشية.