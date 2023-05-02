بعد 30 عاما.. سيلفستر ستالون يقدم الجزء الثاني من فيلم Cliffhanger

يستعد النجم الأمريكي سيلفستر ستالون إلى العودة لواحد من أشهر أفلامه التي قدمها في التسعينات «Cliffhanger»، وفقا لما كشفه المخرج ريك رومان، الذي يتولى تقديم جزءً جديدا من الفيلم بعد 30 عاما، من عرض الجزء الأول له عام 1993، محققا نجاحا كبيرا وقتها، وتجاوزت إيراداته الـ255 مليون دولار.

ويعيد سيلفستر ستالون تقديم شخصية متسلق الجبال «جابي والكر»، التي قدمها في الفيلم الأصلي، وكانت تدور أحداثه حول «جابي» الذي ينقذ العديد من المتجولين الذين تقطعت بهم السبل، ويدرك لاحقًا أنهم مجموعة من المجرمين العنيفين، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الجزء الجديد الذي يتولى كتابته مارك بيانكولي، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

مخرج الجزء الجديد من فيلم «Cliffhanger»: حلم أصبح حقيقة

ووصف المخرج ريك رومان وو الفيلم بـ«حلم أصبح حقيقة»، قائلا «نشأت مع أكبر أفلام الحركة في الثمانينيات والتسعينيات، وعملت على العديد منها بنفسي، وكان Cliffhanger أحد أفضل أفلامي، وعملي على الجزء الجديد من الفيلم، وتسلق جبال الألب الإيطالية مع الأسطورة نفسه، سيلفستر ستالون، حلم أصبح حقيقة».

وأضاف، «سيكون تحديا كبيرا أخذ سلسلة الأفلام إلى آفاق جديدة، وهي مسؤولية لا استخف بها».

ومن جانبه، قال المنتج نيل إتش موريتز، «لن أنسى أبدًا الإثارة التي شعرت بها أثناء مشاهدة سيلفستر ستالون في فيلم Cliffhanger»، متابعا «أنا متحمس للغاية للعمل مع ستالون وريك ووه لمواصلة قصة جابي ووكر، وتقديم هذه القصة الأيقونية لجيل جديد من رواد السينما حول العالم».