ارتفاع إجمالي الكميات الموردة من القمح إلى 529 ألف طن بالشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تؤديه مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهًا الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، إذ بلغ إجمالي ما جرى توريده حتى اليوم إلى 560 ألف طن.

إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم

وأشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، إلى أن ما جرى توريده اليوم من الأقماح، بلغ 560 طنًا و388 كيلو، لتصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم، إلى 529916 طنًا و423 كيلو قمح.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها، استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بجميع أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

الالتزام بتوريد القمح

كما ناشد المحافظ، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين، منعًا لحدوث فاقد، موكداً أنّ الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.