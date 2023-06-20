ارتفاع معدل توريد القمح في الدقهلية لـ338 ألف طن منذ بدء موسم الحصاد

أكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ارتفاع معدل توريد القمح إلى 338 ألف طن منذ بداية موسم الحصاد، مشيرا إلى نقل هذه الكميات إلى الصوامع ومواقع التخزين المحددة.

ارتفاع معدل توريد القمح بالدقهلية

وأوضح «دايرة»، ارتفاع مستوى التوريد إلى 338362 طنا و915 كيلوجراما من القمح موسم 2023، مع انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة، واستمرار اللجان في عملها بكل موقع تخزيني.

استمرار توريد القمح بالدقهلية

وأوضح شريف صليب، المسؤول عن توريد القمح بمديرية التموين بالدقهلية، أن التوريد اليومي مازال متواصلا، وأن المواقع ما زالت في حاله استعداد لحين انتهاء موسم القمح.

وناشد «دايرة» المزارعين والتجار بالمساهمة في توريد القمح إلى أقرب صومعة أو شونة، للمشاركة في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري، مشيرا إلى أن المديرية تشن حملات مفاجئة بشكل مستمر لضبط المزارعين المخالفين.