ارتفاع كمية القمح الموردة لشون وصوامع الشرقية لـ529 ألف طن

أعلنت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 653 طنا و594 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 529 ألفا و365 طنًا، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية

وأشارت وكيلة وزارة التموين، إلى أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد 2023 إلا بنـاءً على طلب كتابي وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات الآتية، الكمية المستهدف شراؤها، والغرض من الاستخدام، وأماكن استلام القمح المحلي، واسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.