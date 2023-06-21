مجلد مفاهيم الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2023.. متاح عبر موقع «التعليم»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم توزيع مجلد مفاهيم الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2023، على طلاب الثانوية العامة في بداية امتحان الجغرافيا مع ورق الأسئلة والبابل شيت، على أن يسلّم الطالب المجلد مرة أخرى بعد الانتهاء من الامتحان.

مفاهيم الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2023

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات لرؤساء اللجان بالتنبيه على طلاب الثانوية العامة بعدم الشطب أو الكتابة على مجلد مفاهيم الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2023 أو إتلافه لاستخدامه في السنوات المقبلة مرة أخري، مؤكدة أنّه لن يتم السماح بأي أوراق الامتحان وأنّ المجلد سيتم تسليمه للطلاب داخل اللجنة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّه جرى إتاحة مجلد مفاهيم الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2023 للطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل امتحانات الثانوية العامة بوقت كافٍ، حتى يتثنى للطلاب الاطلاع عليه جيدا قبل الامتحان.

مجلد مفاهيم الجغرافيا

وتابعت الوزارة، أنّه يمكن لطلاب الثانوية العامة 2023، الدخول إلى الرابط للوصول للنسخة الرقمية لمجلد المفاهيم لمادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، حيث يتضمن مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والقوانين التي تساعد الطالب في فهم فكرة أسئلة الامتحان.

ويؤدي نحو 783 ألفا و25 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، امتحان مادة اللغة العربية، في 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات مشددة من وزارة التربية والتعليم لمواجهة الغش الإلكتروني.

والأحد المقبل، يؤدي 276 ألفا و211 طالبا امتحان مادة الجغرافيا الشعبة الأدبية، و391 ألفا و671 طالبا امتحان الكيمياء بالشعبة العلمية (علوم)، و98 ألفا و658 طالبا بالشعبة العلمية (رياضيات) امتحان مادة الكيمياء.