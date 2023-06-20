وزير التعليم: حيازة الموبايل داخل اللجنة يعرض الطالب للحرمان من الامتحانات

في إطار زيارته لمحافظة الشرقية لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

تفتيش طلاب الثانوية العامة

وأثنى الوزير على هدوء وانضباط لجان امتحانات الثانوية العامة في المحافظة، مؤكدًا أن الوزارة تبذل أقصى جهدها لتسيير لجان الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة، مشددا على أهمية مواصلة استخدام العصا الإلكترونية عن بُعد داخل اللجان للتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب حرصا على تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

الحرمان عامين من الامتحانات عقوبة حيازة الموبايل

وحرص الوزير خلال الزيارة على الاطمئنان على إجراءات سير الامتحانات باللجان داخل المدرسة واستخدام العصا الإلكترونية في اجراءات التفتيش، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على أخذ كل طالب حقه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة، مشيرا إلى أن حيازة أى طالب للهاتف المحمول داخل اللجنة يعرضه لاجراءات قانونية تصل لحرمانه من الامتحانات لمدة عامين.

استخدام العصا الإلكترونية

وفي هذا الإطار، وجّه الوزير باستخدام العصا الإلكترونية في حضوره للتفتيش على الطالبات عن بُعد داخل اللجنة للتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية.

وتفقد الوزير والمحافظ لجان الطلاب بالمدرسة للاطمئنان على أدائهم في الامتحان، والتأكد من تسجيل بياناتهم على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بصورة صحيحة، موجها الملاحظين بالتأكد من تظليل الطلاب المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وفي إطار زيارته التفقدية للجان الثانوية العامة بالمحافظة، تفقد الوزير والمحافظ أيضا لجان مدرسة الصالحية للتعليم الأساسي بالصالحية القديمة، والتي تضم عدد 351 طالبة، منهم 112 طالبة أدبي، و214 طالبة شعبة علمي علوم و25 طالبة علمى رياضة.