«التعليم»: إلغاء امتحانات 3 طلاب في مادة اللغة الأجنبية الثانية

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 761055 ألف طالب، حيث يؤدي 1982 طالبا امتحان اللغة الإنجليزية، و581525 طالبا امتحان اللغة الفرنسية، و121997 طالبا امتحان اللغة الألمانية، و49282 طالبا امتحان اللغة الإيطالية، و6182 طالبا امتحان اللغة الأسبانية، و87 طالبًا امتحان اللغة الصينية، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى 1824 طالبا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول في الجامعات اللغة الإنجليزية، بينما أدى 255 من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى، وجرى إلغاء امتحانات 3 من الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وحرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خلال زيارته لمحافظة الشرقية، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بغرفة عمليات إدارة الصالحية الجديدة التعليمية، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

ضبط 3 حالات غش بامتحانات اللغة الأجنبية الثانية

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد 3 حالات غش إلكتروني بمحافظات الدقهلية، وقنا، والجيزة، حيث جرى ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول، وجرى التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدى لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

يذكر أنّ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الدورالأول يؤدون يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي العلوم والرياضة، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم الكيمياء، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية غدا الأربعاء الموافق 21-6-2023.