«جنايات سوهاج»: السجن 4 سنوات لشخصين بتهمة استعراض القوة

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم، حكمًا يتضمن معاقبة المتهم «ص. ف .ع» عامل، بالسجن 3 سنوات، كما عاقبت المتهم «أ.أ.ح» بالحبس سنة مع الشغل، وغرامة 1000 جنيه، لاتهامهما باستعراض القوة مع المجني عليه «ع.ا.ح»، وإحراز سلاح ناري بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزيني بأمانة سر صلاح تمام.

استعراض القوة مع المجنى عليه بقصد ترويعه

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا، عندما اتهمت جهات التحقيق، المتهمين باستعراض القوة مع المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بسبب خلافات بين الطرفين، إذ أطلقا النار من سلاح ناري بدون ترخيص.

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، جرى القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المذكورة سلفًا، وجرى إحالتهما إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.