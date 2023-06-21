ضبط 5 أطنان مستلزمات بلاستيك وسلع غذائية مجهولة المصدر في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 4 أطنان مستلزمات بلاستيكية وطن و250 كيلو مواد غذائية جميعها سلع مجهولة المصدر، خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز ومدينة بلبيس.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

جاء ذلك وفقا لتكليفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة؛ للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة تموينية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع

وتمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من شن حملة تموينية مفاجئة على الأنشطة التجارية؛ لضبط حركة البيع والشراء وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، وجاءت على النحو التالي:

- تحرير محضر رقم (9091) جنح مركز بلبيس ضد مسئول مصنع للأدوات المنزلية والشماعات البلاستيكيه يُدار بدون ترخيص وتم التحفظ على ( 4 ) طن شماعات بلاستيكية وحافظة طعام مجهولة المصدر وبدون فواتير.

- تحرير محضر رقم (10397) جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية العدلية لحيازته (50) كرتونه مقرمشات للأطفال بإجمالي وزن طن و250 كيلو تقريباً مجهولة المصدر وبدون فواتير .

- تحرير محضر رقم (10389) جنح مركز بلبيس ضد محل علافه بناحية القاسميه لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع.

- تحرير محضر رقم (10399) جنح مركز بلبيس ضد محل بقالة بناحية بساتين الإسماعليه لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.

- تحرير محضر رقم (10400) جنح مركز بلبيس ضد محل كشري بناحية بساتين الإسماعيلية لعدم حمله شهاده صحيه.