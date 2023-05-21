ضبط 1500 كيلو حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر في مصنع بالعاشر من رمضان

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 1500 كيلو حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر داخل أحد مصانع تصنيع المواد البلاستيكية، خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بالعاشر من رمضان.

حملات تموينية ورقابية مفاجئة

وكلّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت إدارة تموين العاشر من رمضان بالمرور على الأسواق والأنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 4206 لسنه 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع المواد البلاستيكية لاستخدامه خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 60 شيكارة حبيبات بلاستيك «بولي ايثيلين»، زنة الواحدة 25 كيلو، بإجمالي وزن 1500 كيلوجرام، وكلها مجهولة المصدر.

تحرير محاضر لعدم الإعلان عن السعر

كما حررت الحملات المحضر رقم 4207 لسنه 2023، جنح أول العاشر من رمضان، ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.

وحُرر المحضر رقم 4208 جنح أول العاشر من رمضان، ضد صاحب نشاط تجاري للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر.