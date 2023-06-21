أسامة ربيع: مشروع تطوير القطاع الجنوبي كان مخططا قبل جنوح «إيفرجيفن»

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن خطة تطوير القطاع الجنوبي بالقناة، كانت موجودة قبل جنوح سفينة إيفرجيفن، وهناك خطط تم وضعها للمجرى الملاحي، مثل قناة السويس الجديدة «خطة كانت موجودة وطلعت من الأدراج ونفذناها»، مشددا على أن خطة تطوير القطاع الجنوبي كانت موجودة وتم التعجيل بها بعد حادث إيفرجيفن: «كان مخطط العمل بها في شهر يناير العام الجاري 2023، ولكن تم تعجيل أعمال التنفيذ بعد الحادث في عام 2021».

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال مؤتمر يعقد الآن أن الحادث كان له أسباب كثيرة ولكن تم التعجيل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للتوسعة وخلق أريحية للحركة بالنسبة للسفن، مشددا على أنه تم التعديل على الخطة القديمة للمشروع، فالتخطيط والتنفيذ والتمويل مصري والمشروع 100% مصري بداية من الفكرة للتنفيذ.