أسرع طريقة للاستعلام عن استئناف القضايا إلكترونيا.. من منزلك

تتيح منصة مصر الرقمية تقديم الكثير من الخدمات المهمة للمواطنين ومن بينها الاستعلام عن وجود استئناف في القضايا إلكترونيًا من منزلك، حيث وفَّرت المنصة تلك الخدمة للتوفير على المواطنين كثيرًا من الوقت والمجهود، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الاستعلام عن استئناف في القضايا

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» طريقة الاستعلام عن استئناف القضايا إلكترونيًا من المنزل بطريقة سهلة من خلال منصة مصر الرقمية.

وتتمثل الخطوة الأولى للاستعلام عن وجود استئناف في قضية من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط ، وبعد ذلك الضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة فى الشريط العلوى من الموقع.

وبعدها ستظهر لك الخدمات ومن بينها خدمات القضايا والتى تتضمن الاستعلام عن المطالبات، الاستعلام عن حدوث استئناف، الاستعلام عن رول دعوى، الاستعلام عن بيانات دعوى.

وتضغط بعد ذلك على أيقونة الاستعلام عن حدوث استئناف، وستدخل بعض البيانات والتى تتضمن اختيار درجة التقاضي المرفوعة أمام إما محكمة جزئية وابتدائية أو محكمة استئناف، أو محكمة نقض.

وبعد ذلك تحدد درجة التقاضي، وتحدد المحكمة التى تنظهر القضية ونوع الدعوى والسنة القضائية ورقم الدعوى، وبعدها سيظهر لك وجود استئناف من عدمه.