توقف خدمات بطاقة التموين بموقع دعم مصر.. واستمرارها على «مصر الرقمية»

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقديم عدد 8 خدمات للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في ظل توقف رابط موقع دعم مصر الرسمي، عن تقديم خدمات بطاقة التموين لحاملي البطاقات البالغ عددها 23 مليون بطاقة مدرجة على منظومة دعم التموين.

خدمات بطاقة التموين

اقتصر موقع دعم مصر قبل توقفه على تقديم خدمة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين فقط، لإتمام تحديث بيانات بطاقات التموين، من خلال ربط رقم موبايل رب الأسرة على البطاقة التموينية، فيما تشمل خدمات بطاقة التموين المتاحة على منصة مصر الرقمية على عدد 8 خدمات كالتالي:

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

- ضمّ أفراد الأسرة.

- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

- إيقاف بطاقة تموينية.

- إيقاف نفسي من بطاقة التموين.

تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

أقرت وزراة التموين والتجارة الداخلية، العام الماضي، أهمية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين باسم رب الأسرة، مع ضرورة أن يكون الرقم مسجلا في إحدى شركات الاتصالات الأربعة «فودافون- اتصالات- أورنج- we»، إذ تخطى عدد بطاقات التموين ممن سجلوا رقم الموبايل 20 ميلون بطاقة تموين، مع استثناء كبار السن من إجبارية تسجيل الرقم، وفقا لقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.