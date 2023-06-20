أهم خدمات توثيق الشهر العقاري عبر منصة مصر الرقمية

تتيح منصة مصر الرقمية، تقديم الكثير من الخدمات إلكترونيًا للمواطنين، في إطار خطة التحول الرقمي، لتوفير الكثير من الوقت والمجهود، بدلا من الوقوف في المصالح الحكومية، ومن بين تلك الخدمات التي تقدمها المنصة، التوثيق التي يبحث عنها الكثير.

خدمات التوثيق

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن»، أهم خدمات التوثيق الخاصة بالشهر العقاري التي تقدمها منصة مصر الرقمية.

تقدم منصة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط، كل الخدمات المتعلقة بالتوثيق التى تشمل الاستعلام عن سريان محرر مميكن، وتحرير توكيل عام قضايا بنفسه، وتحرير إقرار بالشطب بنفسه ، وتحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، وتحرير إقرار رسمي بنفسه، وتحرير إقرار تصحيح محرر موثق، وتحرير توكيل عام رسمي، وتحرير توكيل رسمي شامل، وتحرير توكيل فى الأمور الزوجية، أكتب محررك، وحجز ميعاد، وخدمات معاملاتى المميكنة.

كما تقدم منصة مصر الرقمية، خدمات الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة، وتوكيل عام قضايا، وتوكيل عام رسمي بصفة، وتوكيل رسمي شامل بنوك عام بصفة، وتوكيل فى الأمور الزوجية بصفة، وإقرار بالشطب بصفة، وإقرار تصحيح محرر موثق بصفة، وإقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية بصفة، وإقرار رسمي بصفة.