أسامة ربيع: الطرق البرية ليست منافسا لقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ ما يتردد بين الحين والآخر بشأن طرق بديلة لقناة السويس، أمر غير مقلق على الإطلاق، مشيرا إلى أنّ هناك بالفعل طرق بديلة للقناة.

وأضاف ربيع، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد في مقر هيئة قناة السويس حاليا، ومُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّه بالنسبة للطرق البديلة، فقطارات السكة الحديد يمكنها نقل 500 حاوية على القطار، بينما السفينة الواحدة في قناة السويس، يمكنها نقل 25 ألف حاوية مرة واحدة.

وتابع ربيع: «لما بسمع إن في طريق بيتعمل وفيه سكة حديد هتكون منافسة لقناة السويس، بطمن وبقول مفيش مشكلة، اللي يكون منافس لقناة السويس، هو حفر قناة تانية موازية للقناة تنافسها».