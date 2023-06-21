أسامة ربيع: قناة السويس ستكون خضراء بحلول عام 2030

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس ستكون خضراء في 2030، وجرى اتخاذ بعض الخطوات الأخرى مثل إنشاء 16 محطة مراقبة وتحكم للسفن بطول قناة السويس، وتحولت كل هذه المحطات من الطاقة العادية إلى الطاقة النظيفة، بواقع 8 أو 9 محطات، كما أن سيارات المرشدين تحولت بالكامل من الوقود للغاز.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة إكسترا نيوز، أنّ هيئة قناة السويس تسهم في تطوير العديد من المشروعات القومية بفضل الخبرة التي تمتلكها، ولا سيما مشروعات مثل أنفاق قناة السويس ومستشفيات ومدارس هيئة قناة السويس لخدمة الأهالي، بجانب القرية الأولمبية الرياضية التي جرى افتتاحها.

وأكّد رئيس قناة السويس أنَّ كل هذه المشروعات كانت لها صدى عالمي، وهناك ثقة عالية للعبور من خلال قناة السويس، والخدمة الممتازة المقدمة، وثقتهم بالعبور بأمان، خاصة أن أعلى معدل عبور السفن كان في مارس الماضي بواقع 107 سفن، بحمولة 6.3 مليون طن، بإيرادات 41.7 مليون دولار.