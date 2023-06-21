رئيس «قناة السويس»: افتتاح مشروع مارينا اليخوت في الإسماعيلية خلال شهرين

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّه جرى تطوير شركة الاستزراع السمكي بالكامل، وتضم حاليا 685 حوضا لإنتاج الأسماك، كل حوض جرى تطويره لإنتاج 1500 طن أسماك وجمبري سنويا، ويستهدف مضاعفة العدد بنهاية العام المقبل.

وأضاف ربيع، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، منعقد بمقر هيئة قناة السويس، ومُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الهيئة تعمل مع جهود الدولة لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث أجريت شراكة مع شركة أنكور للاستثمارات لإنشاء مصنع للبتروكيماويات لإنتاج 812 ألف طن من مشتقات البتروكيماويات، برأس مال 2.5 مليار دولار.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنّ العائد الاقتصادي من المصنع 750 مليون دولار استثمار أجنبي مباشر، و2500 فرصة عمل، لافتا إلى أنّ الرئيس السيسي يؤكد دائما أنّ 90% من العمالة في أي مشروع جديد يجب أن يكونوا من المصريين.

ولفت ربيع، إلى أنّه جار تطوير 3 مواني لليخوت في بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وسيكون مشروع مارينا اليخوت في الإسماعيلية جاهزا للافتتاح خلال شهرين، لوضع مصر على الخريطة السياحية لليخوت.