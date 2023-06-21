أسامة ربيع: شراكة لتصنيع اليخوت بين «قناة السويس» وترسانة جنوب البحر الأحمر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الهيئة دخلت في شراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر لبناء يخت سياحي بطول 29 مترًا، مبينًا أنَّه سيّتم التروًيج عالميا له من أجل تصنيع هذه اليخوت لدينا، إذ أنَّ هناك 1200 يخت مطلوبين في قوائم الانتظار نظرًا لحجم الضغط الكبير على الشركات المصنعة لتلك اليخوت، وبالتالي نوفر العملة الصعبة لمصر.

وأضاف الفريق أسامة ربيع خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم حول حصاد العام المالي لقناة السويس: «كل المشروعات التي يجرى عملها توفر العملة الصعبة للدولة، لا نريد الاعتماد على قناة السويس فقط باعتبارها مجرى ملاحي بل نعمل على تقديم خدمات أخرى مثل تموين السفن بالوقود في بوسعيد والسويس التي لم تكن موجودة من قبل، وهذه الخدمة تعمل الآن بالفعل، إذ ان هذه الخدمات تعمل على وزيادة جذب السفن».

وتابع رئيس قناة السويس: «هناك العديد من الخدمات الأخرى التي يتم توفيرها في قناة السويس كجمع المخلفات مع الشراكة اليونانية، إذ أنَّه سيتمّ جمع المخلفات من السفن قبل دخولها قناة السويس سواء من الجنوب أو الشمال، ومن ثم إعادة تدويرها، إذ أنَّ سوف يكون هناك مصنعين معنين بذلك في السويس وبورسعيد، وهذا سيخرج عنه عائد وفرص تشغيل للناس».