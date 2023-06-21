ظهور حالة جدري في لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية بالشرقية

وجه الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، بتوفير لجنة خاصة معقمة لطالب تبين إصابته بمرض الجدري لأداء امتحان اليوم بمقر اللجنة ذاتها، كما تم تعقيم كامل اللجنة بعد انصراف الطلاب.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول المنعقدة بإدارة أبوحماد التعليمية الأزهرية.

تخصيص لجنة لطالب ظهرت عليه اشتباه الإصابة بالجدري

وأثناء المرور على لجنة بنين الجعفرية ظهرت أعراض اشتتباة بحالة جدري لإحدى طلاب اللجنة، وعلى الفور وجه رئيس المنطقة وعلى الفور تم تخصيص لجنة الطالب وتعقيم باقي اللجان.

وشدد رئيس المنطقة على ضرورة التعقيم الدوري والمستمر، خلال عقد الامتحانات حفاظًا على سلامة الجميع، ثم تابع انتظام أعمال الامتحانات بلجنة الفتيات وبنين أبوحماد وكذلك الأسدية.

ويؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في مادة النحو، ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة .