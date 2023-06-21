تجهيز 442 ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى في المنوفية

التقى اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، وذلك لمناقشة استعدادات مديرية الأوقاف لعيد الأضحى المبارك، وتجهيز الساحات لأداء شعائر صلاة العيد بها.

ساحات صلاة العيد في المنوفية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف، جرى الانتهاء من تجهيز 442 ساحة لصلاة العيد في المنوفية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بها أماكن مخصصة للسيدات والأطفال، فضلًا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة العيد.

أماكن صلاة عيد الأضحى في المنوفية

وأشار إلى أنّ تلك الساحات تنوعت بين 26 ساحة بمركز السادات، و14 ساحة بمدينة سرس الليان، و32 ساحة بمركز منوف، وكذا 40 ساحة بمركز تلا، و53 ساحة أخرى بمركز شبين الكوم، و21 ساحة بمركز بركة السبع، فيما جرى تجهيز 32 ساحة بمركز الشهداء، و47 ساحة بمركز قويسنا، و73 ساحة بالباجور و95 بمركز أشمون.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في المنوفية، أنّ الهدف من فتح الساحات يأتي في إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين في عيد الأضحى، وإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنينة، لافتًا إلى أنه جرى التنبيه على الإدارات بالالتزام بكل دقة بكل قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها، مع تشكيل المديرية، غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم في هذا الشأن.