رئيس قناة السويس: عملية إنقاذ «إيفرجيفن» أصبحت تدرس في أمريكا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس إنَّه لو كان لدى قناة السويس طرق بديلة لم تكن لتحقق الإيرادات الحالية، مبينًا أنَّ حادث إيفرجيفن وقفت فيه 422 سفينة في قناة السويس منتظرة 6 أيام حتى يتمّ حل المشكلة، ولم تكن كل هذه السفن لتنتظر إن كان هناك بديل للقناة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن حول حصاد العام المالي لقناة السويس: «لو كانت هناك طرق بديلة لما اهتم العالم كله بقناة السويس وقت حادث إيفرجيفن، ولم يكن ليتساءل الجميع عن موعد انتهاء الأزمة قوتها، وبعد حل مشكلة جنوح سفينة إيفرجيفن في 6 أيام فقط، بعدما كان مخطط لها عملية إنقاذ عالمي في 6 أشهر على الأقل؛ أصبح الحادث معجزة حسبما وصفه الإعلام العالمي».

وتابع الفريق أسامة ربيع أنَّ هيئة قناة السويس بذلت مجهودًا كبيرًا، إذ ابتكرت وسيلة جديدة لعميلة الإنقاذ وهي علمية التكريك، والحفار الصغير الذي لاقى سخرية من مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أصبح يدرس بالولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على أنَّ هيئة قناة السويس هيئة عريقة عمرها 152 عامًا، وهناك خبرات متراكمة، وقد اكتسبت الهيئة خبرة كبيرة بحادث إيفرجيفن وخلال أزمة فيروس كورونا أيضًا.