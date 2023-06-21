ضبط 6 أشخاص بتهمة سرقة متعلقات المواطنين في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة قسم شرطة الساحل، وضبط بحوزتهما حقيبة عثر بداخلها على مبلغ مالي و2 هاتف محمول وسماعة وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بأن المضبوطات من متحصلات واقعه سرقة أحد الأشخاص بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة المضبوطة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تم ضبط أحد الأشخاص و3 سيدات لهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزتهم 6 هواتف محمولة ومبلغ مالي واعترفوا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين حال استقلالهم سيارات الأجرة والنقل الجماعي وأقروا بأن المضبوطات بحوزتهم من مُتحصلات وقائع السرقـــة.

وأكد البيان ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادي حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة السيارات واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة أخرى وتم بإرشادهمـا ضبط كافة السيارات المُستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنهما تمهيداً للتصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.

وأضاف البيان أن قوات قسم شرطة بدر تمكنت من ضبط 3 أشخاص، حال تواجدهم بدائرة القسم، لقيامهم بسرقة حفار وتم بإرشادهم العثور على الحفار لدى مالك ورشة دوكو، وبسؤاله نفى علمه بملابسات الواقعة، وباستدعاء المجني عليــــه تعرف على المعدة واتهمهم بالسرقة.

واوضح البيان أن قسم شرطة الساحل نجح في ضبط سيدة لها معلومات جنائية بدائرة القسم بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل إحدى الشقق، وتم بإرشادها ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.