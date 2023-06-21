كيفية استخراج مخالصة إلكترونية من موقع وزارة الداخلية بخطوات بسيطة

تقدم وزارة الداخلية الكثير من الخدمات التي يحتاجها المواطنين وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، وفي إطار خطة التحول الرقمي ولتوفير الكثير من الوقت والمجهود على المواطنين في الوقوف في المصالح الحكومية، ومن بين تلك الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيًا استخراج مخالصة.

خدمات المرور

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» كيفية استخراج مخالصة والتي تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيًا.

وتتمثل الخطوة الأولى لاستخراج مخالصة إلكترونيًا من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط وبعد ذلك الضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع، وستظهر لك الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيًا.

وبينهما الخدمات المتعلقة بتصاريح العمل وهي: استخراج تصريح عمل لأول مرة، تجديد تصريح عمل، بدل فاقد تصريح عمل، مخالصة.

وتتمثل الخطوة التالية لاستخراج مخالصة، من خلال إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية من خلال خطوات مبسطة عن طريق إدخال بعض البيانات، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة «مخالصة»، وإتباع الخطوات إذ يتمّ بإدخال البيانات والأوراق المطلوبة، والبيانات الشخصية وتحديد طريقة دفع رسوم الخدمة لينتهى الأمر بالحصول على الخدمة.

وهناك بعض المستندات المطلوبة لإستخراج مخالصة ومن بينها صورة من جواز السفر، خطاب جهة العمل، صورة بطاقة الرقم القومي، تصريح العمل السابق أو شهادة بدل فاقد.