تعرف على فضل الصدقة في عشر ذي الحجة.. مضاعفة الأجر ومحو الخطايا

أيام شهر ذي الحجة هي أيام مباركة يضاعف الله عز وجل فيه الأجر لمن يشاء، لذلك يجب على كل مسلم الإكثار من الدعاء والابتهال والتقرب إلى الله عز وجل حتى يضاعف الله له حسناته وترتفع منزلته عند الله عز وجل، وفضل الصدقة في عشر ذي الحجة يتضاعف عن الأيام العادية لذلك يجتهد كل مسلم في التصدق، والصدقة هي ما يخرجه المسلم دون حساب أو شروط، بل هي ما يجود به الإنسان في أي وقت وعلى أي مقدار.

فضل الصدقة في عشر ذي الحجة

وفضل الصدقة في عشر ذي الحجة يتضاعف عن الأيام العادية لأن أيام هذا الشهر الفضيل هي أيام مباركة يجب التمسك بكل الفرص للتقرب إلى الله.

فضل الصدقة

وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك في فضل الصدقة في عشر ذي الحجة:

1- الصدقة تطفئ غضب الله عز وجل.

2- محو الخطايا وآثارها.

3- الصدقة تقي من النار يوم القيامة.

4- تدعو الملائكة للمتصدق كل يوم.

5- يبارك الله في مال المتصدق.

6- يستظل المتصدق بها يوم القيامة.

7- يضاعف الله للمتصدق أجره.

8- يصل بها المسلم إلى مرتبة البر.

9- دليل على صدق إيمان المسلم، وذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).

10- الصدقة تدفع البلاء وهي انشراح للقلب.