ما فضل الصدقة في رمضان؟.. النبي كان أجود الناس خلال الشهر الكريم

يلجأ الكثيرون إلى الإكثار من الصدقات خلال أيام شهر رمضان المبارك، خاصة وأن الحسنات تتضاعف في شهر الخير، ولأن الصجقة لها فضل عظيم خلال أيامه، ولكن قد لا يعلم البعض فضل الصدقة في رمضان.

فضل الصدقة في رمضان

وعن فضل الصدقة في رمضان، أكدت دار الإفتاء المصرية في منشور سابق عبر «فيس بوك»، أن الصدقة لها أجر عظيم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في رمضان.

واستشهدت دار الإفتاء بشأن فضل الصدقة في رمضان، بمجموعة من الأحاديث، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمين ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل» (أخرجه البخاري).

تعرف على فضل الصدقة في رمضان

وعن فضل الصدقة في رمضان، استشهدت دار الإفتاء بما جاء عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: «جَاءَتني مِسْكِينَةٌ تَحْمِل ابْنَتَيْن لَهَا، فَأَطعمتُهَا ثَلاثَ تَمْرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلى فِيها تَمْرةً لتَأكُلهَا، فَاسْتَطعَمَتهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّت التَّمْرَةَ الَّتي كَانَتْ تُريدُ أَنْ تأْكُلهَا بيْنهُمَا، فأَعْجبني شَأْنها، فَذَكرْتُ الَّذي صنعَتْ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الجنَّةَ، أَو أَعْتقَها بِهَا من النَّار»ِ.

وفي إطار معرفة فضل الصدقة في رمضان، توجد من الآيات التي تبين فضل الصدقة، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة:254] وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}.

ومن بين الآيات القرآنية التي توضح فضل الصدقة: «الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 274]، وقال عز وجل : {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}»، كما قال الله عز وجل وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.