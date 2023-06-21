ماذا يفعل تدخين الشيشة في جسمك؟.. تحذير طبي خطير

يُعد تدخين الشيشة من العادات السيئة المنتشرة بنسبة كبيرة في المجتمع، خاصة بين الشباب، ظنًا منهم أنها تساعدهم في الإقلاع عن تدخين السجائر، ولكن في حقيقة الأمر قد يجهل بعضهم أن مخاطر الشيشة أكبر بكثير من السيجارة.

في هذا الشأن، قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن الشيشة تزيد معدلات أزمات الربو للكبار والأطفال الذين يستنشقونها بسبب التدخين السلبي، والأمر نفسه ينطبق على المخالطين، فضلا عن أمراض تليف الرئة.

الحداد: تدخين النيكوتين يرفع معدلات الإصابة بالذبحة الصدرية

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة لـ«الوطن»، أن الإكثار من تدخين النيكوتين يرفع من معدلات الإصابة بالذبحة الصدرية، وكذلك يؤثر على الشرايين التاجية ويصيبها، مضيفًا أنه يهاجم جهاز المناعة ويؤثر عليه، ما يتسبب في زيادة فرص انتقال العدوى والميكروبات، وبنسبة أكبر بين الأطفال.

وأكد الدكتور طه عبدالحميد، أستاذ الصدر والحساسية، أن تدخين الشيشة أكثر ضررا من تدخين السجائر، موضحًا أن ضرر حجر الشيشة الواحد يعادل ضرر 5 أو 6 سجائر، وهو ما يضاعف من خطورة الشيشة مقابل السيجارة.

وتابع «عبد الحميد» لـ«الوطن»، أن مخاطر التدخين تصل إلى كل أعضاء الجسم، بينها تصلب شرايين القلب والجسم بسبب النيكوتين، فضلا عن تضخم عضلات القلب وجلطات الدم، والنزلات الربوية والشعبية المزمنة، بجانب الأخطر وهو سرطان الرئة بنسبة 85% للمدخنين من الجنسين رجال ونساء.

وكانت منظمة الصحة العالمية WHO، أكدت في تقرير سابق، أن شرب الشيشة لا يقل خطورة عن تدخين السجائر، بل أثبتت الدراسات أنها أكثر خطورة بسبب القدر الأكبر من الدخان الذي يتعرض له المدخن مقارنة بتدخين السجائر.

خطورة الشيشة مقابل تدخين السجائر

وتابع التقرير أن استنشاق الفحم المشتعل في الشيشة يتسبب في مخاطر صحية كبيرة، خاصة وأنه يحتوي على مستويات عالية من المادة السامة «أول أكسيد الكربون»، فضلا عن المواد الكيميائية والمعادن التي تسبب السرطان: «تدخين الشيشة لمدة ساعة يوازي 200 نفس دخان، في المقابل يساوي ذلك 20 نفس فقط عند تدخين السيجارة الواحدة».

مواد سامة في الشيشة

وأوضح التقرير، أن كمية دخان الشيشة الذي يستنشقه المدخن خلال ساعة يبلغ 90 ألف ميليلتر، وذلك مقارنة بالسيجارة الواحدة التي تحتوي على 500 ميليلتر، كما تعمل المواد السامة في مكونات الشيشة على انسداد الشرايين، ورفع معدلات الإصابة بأمراض القلب.

واستكمل التقرير الكشف عن خطورة تدخين الشيشة، مشير إلى أنه يعمل على الحد من وظائف الرئة، ويتسبب في ضيق التنفس، ورفع معدلات خطر الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن، وكذلك الربو، مع رفع فرص الإصابة بالأورام وسرطان الفم والرئة والمعدة والمريء، وكذلك تسبب الشيشة إضعاف الخصوبة والحد من الفرص الإنجابية.