رسوم ترخيص الشيشة في الأحياء والمدن.. من 3 إلى 8 آلاف جنيه حسب المساحة

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ضوابط وإجراءات ترخيص الأنشطة التجارية المختلفة، ومنها ترخيص الشيشة في المقاهي مع تحديد ضوابط الرخصة لضمان السلامة، حيث يشترط وجود مساحات معينة للمقاهي التي ترغب في تقديم الشيشة للزبائن مع تحديد مكان مخصص للتدخين مع اتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على السلامة، والحد من أي أضرار، وعدم السماح بإزعاج السكان أو مضايقة المارة.

رسوم المعاينة

وأقرت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رسوم ترخيص الشيشة في المدن والأحياء لمنع أي تلاعب ومعرفة كل مواطن المبالغ المراد سدادها للحصول على ترخيص الشيشة وهي تتحدد وفق مساحة المحل، مع سداد رسوم المعاينة في المدن والأحياء، حيث يتراوح رسم المعاينة ما بين 250 إلى 800 جنيه، أما رسوم ترخيص الشيشة في الأحياء والمدن وفق القانون فهي كالتالي..

ترخيص الشيشة في المقاهي

3000 جنيه رسم ترخيص الشيشة فى المقاهى مساحتها من متر إلى 15 مترا.

3500 جنيه رسم ترخيص الشيشة في المحال مساحتها من 16 إلى 30 مترا.

4500 جنيه رسم ترخيص الشيشة في المحال مساحتها من 31 مترا إلى 50 مترا.

5500 جنيه رسم ترخيص الشيشة في المحال التي تتراوح مساحتها من 51 إلى 70 مترا.

6500 جنيه رسم ترخيص الشيشة فى المقاهى مساحتها تتراوح من 71 إلى 90 مترا.

8000 جنيه رسم ترخيص الشيشة في المقاهي مساحتها من 91 مترا فأكثر.

وتواصل المحافظات من خلال مراكز إصدار التراخيص تلقى طلبات ترخيص الأنشطة التجارية بما فيها المقاهي والكافيهات من أجل تقنين وضع تلك الأنشطة والتعامل معها بشكل رسمي وحصول الدولة على مستحقاتها.