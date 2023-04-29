القصة الكاملة لإسقاط حضانة «طفل الشيشة» في أسوان

أسدلت محكمة الأسرة بمحافظة أسوان الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«طفل الشيشة»، وضربت مثالا لإرساء القيم المجتمعية والأسرية، بسجن الأم والخال عاما مع الشغل وإسقاط حضانة طفل «الشيشة» وشقيقته عن والدتهما وإسنادها لجدتهما لوالدهما، بعد تقديم الأب لبلاغ ضد الأم عقب تداول صورة لنجله الصغير ذي الأربعة أعوام ممسكا في يده «شيشة» وبجواره سلاح أبيض «سنجة»، على مواقع التواصل الاجتماعي، وضمها للجدة والدة الأب.

الحكم بإسقاط حضانة الأم

قضت محكمة الأسرة بمحافظة أسوان، ضم الطفل «أدهم محمد صابر» سن 4 سنوات، وشقيقته الكبرى «حواء» لجدتهما للأب في القضية رقم 2077 لسنة 2021.

وضمت هيئة محكمة الأسرة بمحافظة أسوان بالقضية كل من المستشار هانى مصطفى عبد الرحيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سعد ابراهيم الدسوقي نائب الرئيس، وياسر حسن جمعة، ووكيل النيابة أحمد شوقي، وأمين السر محمد مجدي.

حيثيات الحكم بالواقعة

وجاء بحيثيات الحكم «أن الأم لا تؤتمن على الأطفال وغير حريصة على نشأتهم في بيئة صحية واجتماعية»

وترجع القضية، عندما تداول رواد التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة لطفل صغير يتناول الشيشة بجواره سلاح أبيض بمركز نقادة بمحافظة قنا، ليتوجه الأب المقيم بمحافظة أسوان لتقديم بلاغ بطليقته والده الطفل لعدم أمانتها على الطفل وشقيقته، مستدلا بالصورة، وتم ضبط الأم التي أقرت تصويرها وشقيقها للطفل ليتم حبسهما وإحالة الواقعة لمحكمة الأسرة التي قضت بحبس الأم وشقيقها سنة مع الشغل لتعريضهما حياة الطفل للخطر، ونقل الحضانة لوالدة الأب حيث لم تتقدم والدة الأم للمطالبة بالحضانة.