نداء شرارة ترد على تقليل أسعار تذاكر حفلاتها: عشان كل الناس تقدر تحضر

قالت المطربة الأردنية نداء شرارة، إنها تحاول أن تساعد في تقليل أسعار تذاكر حفلاتها باستمرار، إذ يصل سعر تذكرة حفل الأردن المقبل إلى 15 دينارًا، فيما تصل أسعار تذاكر الحفلات الأخرى إلى 450 دينارًا.

نداء شرارة تكشف سبب انخفاض أسعار تذاكرها

وكتبت نداء شرارة عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «أنا المسؤول، وأنا اللي بطلب تكون أسعار التيكتات بحفلاتي معقولة عشان كل الناس تقدر تحضر ولو عليا بخلي كل الناس تحضر ببلاش، أنا بنت الأردنيين وهم دعموني كل إنسان عنده هدف وأنا هدفي ليس المال هدفي أفرحهم».

وأضافت، «حفلاتي بالأردن باستثناء المهرجانات، غالبا بتكون من تنظيمي لأني ما بقدر أغني بأي مكان فيه بعمل حفلات بمسارح مرتبة وبرفض أرفع سعر التيكت، عشان الناس كلها تقدر تيجي وبربِح تيكتات لـ اللي مش قادرين يدفعوا وجمهوري بعرف هاد الشي زمان قبل ما أكون بالفن كنت بحب أروح أحضر فنانين».

تذاكر حفل نداء شرارة بالأردن

وأنهت نداء شرارة حديثها قائلة، «أي فنان راح يجي من برا تكلفته عالية جدا على قائمين الحفل لذلك يتمّ رفع سعر التيكت أهلا بكل الفنانين اللي بتنورنا والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان وتضل الاأدن بخير وحب وفرح».