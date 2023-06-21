المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالصف

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطل بالسجن المؤبد وإلزامه المصاريف الجنائية، بعد إدانته بتهمة حيازة المواد المخدرة «الهيروين»، بقصد الإتجار والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة في الصف.

الاتجار في الهيروين

ووفقا لأوراق القضية، حاز المتهم مخدرا الهيروين وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بقصد الاتجار، وحسب ما جاء في تقرير المعمل الكيماوي، فإن المتهم حاز مادة من جوهر الهيروين المخدر وكان قاصدا من ذلك ترويجها على عملائه.

بلاغ بممارسة عاطل نشاطا غير مشروع

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الصف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد قيام عاطل باتخاذ دائرة القسم وكرا للاتجار في المواد المخدرة «الهيروين».

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم والقبض عليه واعترف تفصيليا باتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي الاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» للحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فأمرت بإحالته للمحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم عليه بالسجن المؤبد.