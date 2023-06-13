السجن المؤبد للمتهم بقتل أحد الأشخاص في منطقة الصف

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، متهمًا بقتل أحد الأشخاص والشروع في قتل آخر بسبب خلافات فيما بينهما والثأر منه في منطقة الصف، بالسجن المؤبد وإلزامه المصاريف الجنائية.

براءة 5 آخرين

كما قضت المحكمة أيضًا ببراءة 5 متهمين آخرين في ذات القضية من التهمة المنسوبة إليهم.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «طارق. ق» خلال العام الماضي بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة، بقتل أحد الأشخاص الذي يدعى «هشام. ع»، عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات فيما بينهما، والشروع في قتل آخر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح ناري مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة

البداية عندما تلقي قسم شرطة الصف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قيام المتهم بقتل أحد الأشخاص بدائرة القسم بسبب خلافات فيما بينهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وتم القبض على المتهم وآخرين واعترف المتهم الرئيسي بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينه وبين المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.