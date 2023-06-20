القبض على عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري في الصف

ألقت مباحث الصف بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل بحوزته سلاح ناري «جرينوف» في منطقة الصف، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، إخطارا من رئيس مباحث الصف يفيد فيه القبض على عاطل 50 سنة مقيم أبو تيج أسيوط أعلى الطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة حلوان اتجاه القاهرة دائرة القسم، مستقلا سيارة ملاكي وبداخلها سلاح ناري «جرينوف» وهاتف محمول.

القبض على المتهم

وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أمام اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث اعترف بحيازته للمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.