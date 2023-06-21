السجن 4 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، حكما يتضمن معاقبة «ا. ا. » عامل بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامه باستعراض القوة مع المجني عليه «م.ا»، كما عاقبت المتهم بالحبس سنة مع الشغل، بتهمة إحراز سلاح ناري بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى ابراهيم بأمانة سر صلاح تمام.

استعراض القوة ضد المجني عليه

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج، عندما اتهمت جهات التحقيق المتهم باستعراض القوة مع المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه، وبث الخوف فى قلبه، حيث قام بإطلاق النار من سلاح ناري بدون ترخيص بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووجهت له النيابة العامة تهمة استعراض القوة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.