من «القلعة» إلى «الموسيقى العربية».. «المتحدة» ناقل حي للمهرجانات الفنية في 2022

إلى جانب النهضة الكبيرة التي حققتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في نقل الأحداث اليومية خلال السنوات الماضية، فقد حققت أيضًا نجاحًا كبيرًا في نقل أهم الأحداث الفنية، خلال عام 2022 التي تابعها الجمهور بكل شغف عبر شاشة التليفزيون.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

تعاونت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزارة الثقافة، في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء بدورته الـ30، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من أجل دعم الفن الراقي وترسيخ الهوية المصرية، وحقق هذا التعاون نجاحًا كبيرًا، وتمثل ثمار بروتوكول التعاون، في نجاح ساحق لهذه الدورة من المهرجان، لاسيما الإقبال الكثيف من الجمهور منذ أول يوم لانطلاق الحفلات، والتي نقلت جميع فعاليته على شبكة تليفزيون «الحياة» حصريًا.

كما تصدرّت شبكة تليفزيون «الحياة»، قائمة التريند على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، منذ بداية إذاعة مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء، إذ ضم المهرجان نخبة كبيرة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، من أبرزهم هاني شاكر، ومدحت صالح، ومحمد محسن، ونوال الزغبي، ونادية مصطفي.

مهرجان القاهرة للدراما

أقامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية، مهرجان القاهرة للدراما خلال هذا العام وبالتحديد في شهر سبتمبر الماضي، وذلك لأول مرة، بحضور كوكبة من نجوم الفن المصري والدراما والاعلام، كما رأس هذه الدورة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وذلك لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي.

وجاء هذا المهرجان في إطار تنفيذ توجهات الجمهورية الجديدة ودعم رؤية مصر 2030، التي تركز على الاهتمام بالفنون والثقافة كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويري في المجتمع، حيث نقلت جميع فعاليات المهرجان حصريا علي شاشة قناة «DMC»، ولقت تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

مهرجان الموسيقى العربية

نقلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر قناة «الحياة»، إحدى القنوات التابعة لها، على الهواء مباشرةً كل فعاليات وحفلات مهرجان الموسيقي العربية، والتي أستمرت لمدة 15 يوم متتالي، وذلك بالتعاون مع دار الاوبرا المصرية.

وأجرت شبكة تليفزيون «الحياة»، لقاءات مع العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، المشاركين في مهرجان الموسيقي العربية، وكانت تتصدر قائمة «التريند» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» طوال فترة المهرجان، وكان من أبرز المشاركين راغب علامة، ومحمد منير، وأصالة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومحمد الشرنوبي، ومحمد الحلو، وعلي الحجار، ونادية مصطفى.

مهرجان القاهرة السينمائي

وقبل أيام قليلة من نهاية عام 2022، نقلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، علي شاشة قناة «DMC»، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، وسط اهتمام من منظميه بإنتاج صناعة سينمائية «صديقة للبيئة»، مساهمة في التصدي العالمي لأزمة تغير المناخ.

وشهد المهرجان هذ العام، أنشطة وورش فنية وندوات على مدار 10 أيام متواصلة، جنبًا إلى جنب مع العروض السينمائية التي وصلت إلى 100 فيلم من مختلف دول العالم، لاسيما عن انعقاد العديد من الندوات، أبرزها ندوة للمخرج المجري بيلا تار، لاسيما عن تكريم الفنانة المصرية الكبيرة لبلبة، والمخرجة كاملة أبو ذكري.