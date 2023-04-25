موعد وشروط حفل فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.. ممنوع التصوير

تحرص دار الأوبرا المصرية على إقامة الفعاليات الثقافية والفنية في إطار دوها التثقيفي بالمجتمع، حيث باقة مميزة من الحفلات الموسيقية عقب عيد الفطر المبارك، تتنوع بين حفلات غنائية وموسيقية تلبي رغبات جميع الفئات.

ومن بين حفلات دار الأوبرا المميزة، حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث يقام الحفل الخميس 27 أبريل الساعة 8 مساءً بمسرح معهد الموسيقي العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وتكون التذاكر متاحة بشباك التذاكر بدار الأوبرا أو أون لاين.

شروط حضور حفل فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا

- تذاكر الحفلات متاحة للجمهور، من خلال المنافذ الرسمية لشراء تذاكر دار الأوبرا المصرية.

- المنافذ الرسمية لشراء تذاكر دار الأوبرا المصرية هي شباك تذاكر دار الأوبرا أو الموقع الرسمي الخاص بها.

- دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي يجري شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

- تفتح الأبواب لدخول الحفل في تمام الثامنة والنصف.

- الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء «البدلة كاملة جاكيت وكرافتة».

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.