السعودية: 1.4 مليون حاج وصلوا أراضي المملكة حتى اليوم

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا الى الأراضي السعودية نحو 1.4 مليون حاج حتى اليوم.

وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية إنَّ 2 مليون و422 ألفًا و804 حجاج وصلوا خلال موسم الحج الحالي عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية.

وأوضحت الجوازات أنَّ عدد ضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ الجوية بلغ 1.360.364 حاج منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم 222.553 حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 58.794 حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 4.646 حاجاً.

تسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن

وأكّدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

فيما أنهت وزارة الصحة السعودية كل استعداداتها لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن بأسرع وأفضل الإمكانات المسخرة لخدمتهم.

وأكّدت وزارة الصحة السعودية أنَّ جميع منشآتها على درجة عالية من الاستعداد والجاهزية في المشاعر المقدسة وتتواجد الخدمات الطبية بكثافة في المشاعر المقدسة الثلاث (منى، مزدلفة، عرفة) .

الصحة السعودية تنهي كل استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن

وجهزت وزارة الصحة السعودية جميع تلك المرافق بالاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات والرعاية الطبية والصحية والتوعوية لضيوف بيت الله الحرام، وتوفير عدد من مراوح الرذاذ المائي؛ لتقليل من حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة.