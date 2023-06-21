موعد وقفة عرفات 1444 في السعودية.. اعرف توقيت الإجازة الرسمية

اسبوع فقط يفصلنا عن موعد عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية، وهو العيد الذي تحتفل فيه الأمة الأسلامية في جميع الدول من خلال ذبح الاضاحي وزيارة الأقارب وارتداء الملابس الجديدة، إذ يسبقه مباشرة موعد وقفة عرفات 1444 في السعودية، الذي يوافق 27 يونيو المقبل.

موعد وقفة عرفات 1444 في السعودية

ويوافق موعد وقفة عرفات 1444 في السعودية، وهو آخر الأيام قدسية في شهر ذي الحج، إذ يكون فيه أهم ركن في مناسك الحج، فلكيًا وفق ما صرحت به الجمعية الفلكية بجدة خلال الأيام القليلة، في التاسع من ذي الحجة يوم الثلاثاء 27 يونيو المقبل

موعد وقفة عرفات 1444 في السعودية

وبعد تحديد موعد وقفة عرفات 1444 في السعودية، أعلنت الحسابات الفلكية بالمملكة، عن موعد عيد الأضحى 2023، والذي يوافق يوم 28 يونيو المقبل، في العاشر من ذي الحج من كل عام، حتى يوم السبت 1 يوليو المقبل، في الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

العطلات الرسمية لعيد الأضحى في السعودية

وبحسب الصحف السعودية، أعلنت المملكة، عن العطلات الرسمية وموعد عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1444 في السعودية، إذ تبدأ يوم الجمعة 5 ذي الحجة الموافق 23 يونيو حتى الاحد 15 ذي الحجة الموافق الاثنين 3 يوليو، ويعود الموظفين لعملهم في 16 ذي الحجة الموافق الثلاثاء 4 يوليو المقبل.