في عيد ميلادها الـ 62.. نشاط فني لـ سميرة صدقي خلال عام 2023

تحتفل اليوم الفنانة سميرة صدقي بعيد ميلادها الـ 62، بعد سنوات قدمت فيها للفن العديد من الأعمال الفنية، وتعيش الفنانة سميرة صدقي حالة من النشاط الفني خلال عام 2023.

سميرة صدقي ودورها في مسلسل ليل أم البنات

شاركت الفنانة سميرة صدقي خلال مسلسل «ليل أم البنات» وجسدت من خلاله دور «رقية»، والعمل جمع بين عدد من النجوم وهم، رانيا يوسف، نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، ومن تأليف إسلام يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد، وتم عرضه بدءاً من 7 يناير الماضي .

سميرة صدقي تشارك في مسلسل «عالم تاني»

بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل «عالم تاني»، وهو من بطولة سهير رمزي، هاجر الشرنوبي، ناصر سيف، ومن تأليف رانيا عاطف، إخراج عبد العزيز حشاد .

محطات في حياة سميرة صدقي

ممثلة مصرية، ولدت في مدينة إسكندرية في عام 1960، أحبت الفن في سن مبكرة لأن والدها كان يدير فرقة مسرحية في الإسكندرية وكان صديقًا لعدد كبير من المخرجين والممثلين، فعملت وهي طفلة في فرقة والدها حتى حل الفرقة وقيام والدها بشراء فندق.

تخرجت سميرة في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وابتعدت بعدها عن الأضواء، ومع إنشاء عبدالمنعم مدبولي لفرقة المدبوليزم، وعادت للعمل مجددًا وشاركت في مسرحية «راجل مفيش منه» وأعقبتها بمسرحيات «يا مالك قلبي بالمعروف» و«بنات العجمي».

وقدمت للدراما التليفزيونية «الفجر الأخير واللص الظريف، وكانت بدايتها السينمائية من خلال بطولة فيلم «أسوار المدابغ» مع محمود ياسين وحسين فهمي وصفية العمري وإخراج شريف حمودة.

وشاركت بعدها في بطولة ما يقرب من 36 فيلمًا كان أبرزها «التوت والنبوت، القرداتي، الحجر الداير، زواج عرفي، رجب الوحش، حب فوق السحاب، بطل من الصعيد».