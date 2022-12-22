أبرز 10 تصريحات لـ سميرة صدقي مع مفيدة شيحة: عايشة على العيش والجبنة

حلت الفنانة سميرة صدقي، ضيفة على الإعلامية مفيدة شيحة، في حلقة الأمس، من برنامج «الستات ما يعرفوش يكذبوا»، على قناة النهار، تحدثت فيها عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية، وتقدم «الوطن» أبرز 10 تصريحات في هذا اللقاء، وهي كالتالي:

1- لم أتزوج معمر القذافي وكنت أغني وأقدم مسرحيات بإذن من التوجيه المعنوي في ليبيا.

2- أنا بنت وحيدة ووالدتي كانت صاحبتي ووالدي توفي في عام 1982م، وأصبت بحالة نفسية سيئة، تخنت بسبب الاكتئاب، وعملت تدبيس معدة في عام 2005، وكنت بفصل روايات على حجمي الجديد، وجسدت دور صاحبة قهوة وجزارة ومعلمة، وخسرت وزني ولحد دلوقتي مش باكل، وعايشة على العيش والجبنة فقط.

3- الفنان محيي إسماعيل ممثل كويس ولا مشكلات بيني وبينه في فيلم «العذراء والجدي»، ولا أمانع من التعامل معه، وبالنسبة لمشهد التريند بيني وبينه فهو لم يعتدِ عليه، لكنه بدلا من أن يبكي حاول الإمساك بي، وهو ما جعلنا أنادي على فريق التصوير، واعتذر لي وقال لي أنا آسف «كنت بصور حاجة تانية وربطت الحاجتين ببعض».

4- تعرضت للسرقة من ولد ربيته منذ أن كان في العاشرة من عمره حتى أصبح عمره 19 عاما، وكان معه المفاتيح ويفتح الخزنة ويحصل منها على ما يريده، تركنا المنزل لكنه قام بعمل نسخة أخرى من المفتاح، ووجدت الخزنة مفتوحة وليس بها مال، وكان مفتاح الخزنة معلقا فيه، حررت ضده محضرا ثم تنازلت وعفوت عنه لأن شقيقه توفي منذ فترة قليلة.

5- زوجي كان أكبر مني بـ20 سنة وكان محتضني وكان صاحبي وأخويا وأبويا، واشتريت شقتي بفلوسي وفلوسه.

6- فيلم «جواز عرفي» أكثر أفلامي المقربة إلى قلبي، وعلاقتي بسمير غانم ودلال عبدالعزيز كانت رائعة.

7- لا أخاف من الموت لأنه راحة من كل شيء وأرفض إجراء جراحات التجميل.

8- مبعرفش أتعامل مع سيدات.. ومليش صديقات في الوسط الفني وصحابي كلهم رجالة.

9- كل ما أعمل عيد ميلاد يطلعوا شائعة إني تزوجت، وأانا لم أتزوج إلا في مرة واحدة، وأنجبت ميدو ومريم، وفي 2012 توفي زوجي، ومش محتاجة رجل في حياتي لأن أبنائي وأحفادي ماليين حياتي.

10- لم أقدم شيئا سيئا وأشعر بالرضا عن كل ما قدمته، وكل أفلامي ناقشت قضايا تهم المجتمع.