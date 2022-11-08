محيي إسماعيل: أواجه «الضغوط» في حياتي باللعب (فيديو)

«الناس نسيت اللعب.. اللعب أحلى حاجة.. لازم الناس يدوا لنفسهم فرصة كل فترة يلعبوا».. بهده الكلمات، كشف الفنان محيي إسماعيل، عن نهجه في مواجهة ضغوط الحياة، وكذلك اللحظات التي يُصاب فيها بالقلق والتوتر، إذ يلجأ لمُمارسة الألعاب البسيطة، التي تعاونه على مواجهة هذه الضعوط.

في حواره مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، كشف محيي إسماعيل، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم، عن احتفاظه بلعبة صغيرة، في شنطته، لتُساعده في تخفيف من حدة التوتر والقلق الذي ينتابه في أي وقت، قائلًا: «أنا أشتريت الحاجات عشان ألعب بيها.. وبقعد في البيت ألعب بيها لوحدي.. بيته كل لعب.. مليان».

أدعو كل الناس لمُمارسة الألعاب الخفيفة بعيدًا عن الموبايل

ودعا محيي إسماعيل، جمهوره، لمُمارسة الألعاب الخفيفة، لمُساعدتهم في تخفيف التوتر، «ابعدوا شوية عن الموبايلات لأنها بتدويكم في حاجات بعيدة.. ارجعوا للحاجات البسيطة بتاعة زمان».

تفاصيل عودة محيي إسماعيل إلى السينما

وفي سياق متصل، يعود مُحيي إسماعيل، إلى السينما، بعد غياب دام نحو 3 سنوات، منذ المُشاركة في الجزء الثاني من فيلم الكنز، عام 2019، والذي تعاون فيه مع عدد كبير من الفنانين، منهم محمد سعد، ومحمد رمضان.

فيلم «الكومندا» تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، وهو من بطولة محيي إسماعيل، وإيهاب فهمي، ومحمود حافظ، ونور قدري، ومحمود الليثي، ومحمد محمود، وانتصار، وطاهر أبو ليلة وعبد الله مشرف، والعمل من تأليف صلاح عبادة، وعماد يوسف وإسلام عرفة، وإنتاج «ماستر كي للإنتاج الفني».