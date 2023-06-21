فحص 297 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 297 ألفا و291 مولودا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، تحت شعار «100 مليون صحة»، منذ انطلاق المبادرة في 13 يوليو 2021 وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالٍ من مسببات الإعاقة.

الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ المبادرة تعمل حاليا بمرحلتها الأولى التي تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، في حضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة، في الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أنّ الأمراض الـ19 التي يتم الكشف عنها، تشمل «قصور الغدة الدرقية الخلقي، وتضخم الغدة الكظرية الخلقي، وأنيميا الفول، وارتفاع حمض جلوتاريك بالدم، وارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ومرض البول القيقبي، والتليف الكيسي، والفينيل كيتونوريا، ونقص رباعي هيدروبيترين، وارتفاع التيروزين في الدم (النوع الأول)، وارتفاع الجالاكتوز في الدم، وارتفاع هوموسيستين بالبول، وارتفاع الأرجينين بالدم، وارتفاع السيترولين بالدم، ونقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، وأكسدة الأحماض الدهنية، ونقص إنزيم البيوتينيداز».

الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل

ونوه «عبدالرازق» بأنّ الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها في معامل المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض Egyptian CDC، المزودة بأحدث الأجهزة العالمية في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، موضحا أنّه في حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض، وبدء تلقي العلاج اللازم «مجانا» وفقًا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة العربي، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، إنّه جرى تخصيص 42 مركزا لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجارِ التوسع تباعًا في تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية، موضحًة أنّ هذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية «مجانا» للأطفال الذين يعانون من أي أمراض وراثية، لمساعدتهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، إضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور، للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية.

وأكدت الدكتورة هالة العربي، أنّ المراكز الـ42 موزعين على محافظات الجمهورية، وتشمل «مركز طبي المحكمة، ومركز طبي روض الفرج، ومركز طبي عين حلوان، ومركز طبي مصر القديمة، وعيادة الوراثة بمستشفى أطفال الدمرداش، وعيادة التغذية الكيتونية بالدمرداش، وعيادة الجهاز الهضمي بمستشفى أطفال الدمرداش، وعيادة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى أبوالريش الياباني، وعيادة التغذية الكيتونية مستشفى أبوالريش» بمحافظة القاهرة، و«عيادة الإرشاد الوراثي بمستشفى أطفال الرمد، ومركز بمستشفى الطلبة، والمركز الإكلينيكي للجينات بمستشفى سموحة، وعيادة الحمية الكيتونية بمستشفى سموحة، وعيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى سموحة» بمحافظة الإسكندرية.

واستكملت أنّ المراكز الـ42 تشمل أيضا «عيادة الحمية الكيتونية بالمركز القومي للبحوث، المركز الطبي بالشيخ زايد» بمحافظة الجيزة، و«مركز رعاية الطفل» بمحافظة البحيرة، و«عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال الجامعي» بمحافظة الإسماعيلية، و«مركز طبي منية سندوب، مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة» بمحافظة الدقهلية، و«مركز بمستشفى مصر الحرة، المستشفى الجامعي» بمحافظة المنيا، و«مركز طبي شبين الكوم، معهد الكبد بشبين، مركز صحي شبين الكوم» بمحافظة المنوفية، و«مستشفى الأطفال الجامعي بالزقازيق، مركز طبي شرشيمة» بمحافظة الشرقية، و«مركز الإرشاد الوراثي» بمحافظة بورسعيد، و«مركز طبي كيمان فارس» بمحافظة الفيوم، و«مركز الإرشاد الوراثي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، و«مركز الإرشاد الوراثي، مركز مستشفى الإيمان، مستشفى أسيوط الجامعي للأطفال» بمحافظة أسيوط، و«مركز طبي سعيد بطنطا، مستشفى دراو المركزي، مركز طبي رعاية طفل أول، وحدة الجهاز الهضمي بمستشفى طنطا الجامعي، وحدة الوراثة بمستشفى طنطا الجامعي» بمحافظة الغربية، و«مركز طبي شرق النيل» بمحافظة بني سويف، و«مركز طبي حي ثالث» بمحافظة دمياط، و«مركز طبي جزيرة محروس، مستشفى سوهاج الجامعي» بمحافظة سوهاج.