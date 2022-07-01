«صحة الجيزة»: معظم أمراض الدم وراثية تنتج عن زواج الأقارب

قال الدكتور سامح عشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الجيزة، إن الواحات البحرية تتوطن بها بعض الأمراض الخاصة بالدم، وهي أمراض وراثية نتيجة تزاوج الأقارب، وهذا الملف مهم جدا، مشددًا على أن معظم أمراض الدم تنتج عن زواج الأقارب.

كيف ينتقل المرض من الآباء إلى الأبناء؟

وأضاف «عشماوي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة dmc: «في حالة زواج الأقارب، قد يكون الشاب حامل للمرض والشابة حاملة للمرض فينجبا أبناءً مصابين بهذا المرض، وفي بعض الأمراض يشترط أن يكون الوالدين حاملين للمرض».

وتابع وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الجيزة، أنه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم العمل على وضع خطة لعلاج تلك الأمراض والوقاية منها، كما يتم تقديم العلاج للمرضى، وبالنسبة لطبيعة أهل الواحات، يستوجب الأمر توعيتهم، لأن التوعية مهمة للغاية فيما يتعلق بالتحذير من خطورة تلك الأمراض.

عيادة في الواحات البحرية

وأشار الدكتور سامح عشماوي، إلى إنشاء عيادة علاج أمراض أبحاث الدم في الواحات، حيث يتم إرسال استشاريين لأمراض الدم كل أسبوع لمتابعة الحالات والملفات والتاريخ المرضي ووصف العلاج للمصابين، وكل ذلك بالمجان، مشددًا على أن الرئيس السيسي وجّه بأن يكون العلاج حق لكل مواطن، وبالتالي فإن العلاج وكل الخدمات العلاجية متاحة بالمجان، ويتم تحديد يوم أو يومين لبعض أطباء الجيزة، ويتوجه فريق طبي إلى المكان ويتكون من طبيب ومتخصص في تنظيم الأسرة للتوعية بخطورة المرض، وآخر متخصص في التغذية العلاجية.