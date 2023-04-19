«طلاب من أجل مصر» بجامعة عين شمس توزع الكعك على الأطفال بمستشفى الدمرداش

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، والدكتور عبد المنعم زكى رائد الأسرة بكلية الآداب، طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، زيارة لمستشفى الأطفال بالدمرداش لتوزيع كعك العيد على النزلاء احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وفي السياق ذاته، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

وأوضح في بيان أن صلاة العيد ستكون في الساعة الخامسة وسبع وأربعون دقيقة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، مع مراعاة اختلاف توقيت مواعيد الصلاة بالمحافظات المختلفة، وسيتم استطلاع رؤية هلال عيد الفطر غدا بالاشتراك مع دار الإفتاء المصرية.