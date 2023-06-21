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«الحياة» تغير خريطة برامجها احتفالا باليوم العالمي للموسيقى

كتب:

الوطن
03:48 م | الأربعاء 21 يونيو 2023
شبكة تلفزيون الحياة

شبكة تلفزيون الحياة

أعلنت شبكة تلفزيون الحياة، تغيير خريطتها البرامجية اليوم تزامنا بالاحتفال باليوم العالمي للموسيقى، الذي يوافق 21 من شهر يونيو من كل عام، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم بأكثر من 123 دولة على مستوى العالم بينها مصر.

وانطلقت فكرة هذا اليوم من قبل وزارة الثقافة الفرنسية، وتحديدا في 21 يونيو 1982، تزامنا مع التوقيت الصيفي في العالم.

ويشارك في الاحتفال العديد من الدول على مستوي العالم، مثل «فرنسا، واليونان، وكولومبيا»، وغيرها من الدول الكبرى، التي ترى في الموسيقى الحل السحري لتوحيد الشعوب على مختلف جنسياتهم.

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