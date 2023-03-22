محمود التوني رئيس شبكة تليفزيون الحياة: إذاعة صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين على الهواء مباشرة

أعلن محمود التوني رئيس شبكة تليفزيون الحياة، أنه في إطار التطوير الكبير، الذي تشهده الشبكة واتساقاً مع الجهود الوطنية لدعم وتعزيز القوة الناعمة المصرية وتقديم الواقع المصري الخالص بكل تفاصيله، ستجري إذاعة صلاتي العشاء والتراويح على قناة الحياة، اعتباراً من اليوم.

نقل الصلاة على الهواء مباشرة

وتذيع قناة الحياة الصلاة على الهواء مباشرة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، ويقوم بإمامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم نخبة من كبار القراء، إذ يمكن للمشاهدين الاستمتاع بأصوات صفوة قراء المدرسة المصرية في التلاوة، وفي مقدمتهم فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع وعبد الفتاح الطاروطي وأحمد تميم المراغي.

وتتقدم أسرة شبكة تليفزيون الحياة بخالص التهنئة للمشاهدين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1444 هجرية 2023 ميلادية.