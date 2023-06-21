 كل ما تود معرفته عن مشروع تطوير ميناء العريش البحري (فيديو)

حددت وزارة النقل، تفاصيل مشروع تطوير ميناء العريش البحري، في إطار توجيهات القيادة السياسية، بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، من خلال مجموعة من الأهداف والاستراتيجيات التي ترتكز على خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالمواني البحرية بوسائل نقل نظيفة وسريعة.

وأكدت الدكتورة داليا يونس وكلية كلية النقل الدولي واللوجستيات، أن اهتمام مصر بتطوير المواني البحرية، من المقرر أن يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينها وبين الدول الأخرى، موضحة أن المواني المصرية في الوقت الحالي أصبح بإمكانها أن تستقبل كبريات السفن العالمية.

وأضافت الدكتورة داليا يونس، لـ«الوطن»، أن تطوير المواني المصرية ومنها ميناء العريش البحري، سيكون له مردود مباشر وكبير على زيادة الاستثمار من ناحية، وتوفير فرص عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة من ناحية أخرى.

تفاصيل مشروع تطوير ميناء العريش البحري

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل مشروع تطوير ميناء العريش البحري، وفق تقرير رسمي لوزارة النقل.

- تشتمل المرحلة الأولى من أعمال تطوير الميناء إنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 2250 مترا وتصل إلى نحو 18 مترا.

- يجري تنفيذ حواجز أمواج بطول 2700 متر.

- إنشاء حاجز أمواج رئيسي بطول 1250 مترا.

- إقامة رصيف سياحي بطول 1000 متر.

- إنشاء امتداد للحاجز الرئيسي بطول 1200 متر.

- إنشاء حاجز أمواج شرقي بطول 250 مترا.

- إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 1 بطول 250 مترا.

- إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 2 بطول 1000 متر.

- إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 مترا.

- يشمل الميناء أعمال الحوض الثاني بأرصفة بأطوال 1650 مترا.

- إنشاء حاجز أمواج غربي بطول 1200 متر بالحوض الثاني.

- إنشاء حاجز أمواج شرقي بطول 1100 متر.

- يشتمل الحوض الثاني على ساحات ومخازن بمساحة 769 مترامربعا.

- يعقب تنفيذ الحوض الثاني تنفيذ أعمال الحوض الثالث.

- يشتمل الحوض الثالث على أرصفة حاويات بأطوال 3200 متر بغاطس 17 مترا.

- بدء عمل ميناء العريش البحري كميناء تجاري اعتباراً من عام 1996 بمساحة 50 فدانا.

- يشتمل ميناء العريش في بداياته على رصيف بطول 242 مترا وغاطس 7.5 متر.

- يشتمل الميناء على رصيف بطول 122 مترا وغاطس 5 أمتار.

- يشتمل الميناء على 2 سقالة لخدمة سفن الصيد بغاطس 4 أمتار.

- جرى توسعة حدود الميناء لتصل إلى 371 فدانا بدلاً من 50 فدانا.

- صدر القرار الجمهوري رقم 465 لسنة 2021 بزيادة المساحات المخصصة للميناء لتبلغ 541.83 فدان.

- منذ افتتاح الميناء في 4-1-2021، عادت صادرات سيناء للأسواق العالمية.

- استقبل الميناء 180 سفينة بإجمالي حجم تداول بضائع بلغ 730 ألف طن.