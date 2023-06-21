تقويم جدة.. مساحات للمرح

يستمتع أهالي محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية وزوارها، هذه الأيام، بالعديد من الفعاليات المحلية والعالمية المتنوعة، منذ انطلاق تقويم فعاليات جدة، الذي يشهد مجموعة فريدة من الفعاليات والحفلات والعروض الفنية والمسرحية والغنائية العربية والعالمية، كما يقدّم عروضا ترفيهية ومعارض متخصصة في مجالات مختلفة تناسب كل الأذواق والأعمار.

ويقدم تقويم جدة، هذا العام، مساحات كبيرة للمتعة والمرح والترفيه من خلال عدد من المناطق الرئيسية؛ من بينها: جدة ويفز، ونادي جدة لليخوت، وفقيه أكواريوم وجدة جنغل، وجدة البلد، وحديقة الأمير ماجد وغيرها، والتي تستقطب جميعها الزوار والسياح، من داخل المملكة وخارجها، عبر العديد من الخيارات التي تلبّي تطلعات الجميع، من ألعاب حماسية، وحفلات موسيقية لأشهر الفرق العالمية، مثل فرقة الفتيان الكورية المشهورة عالمياً “ATEEZ” التي تعمل لأول مرة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الحفلات الغنائية الساهرة التي يحييها أشهر المطربين والمطربات العرب.

ويستمتع زوار تقويم جدة من الصغار والكبار بالألعاب المائية لمنطقة "سبلاش"، وكذلك بالمرح في منطقة الكرنفال بألعابها المثيرة، ومنطقة جدة لايف؛ التي تضم المسرح العربي ومسرح الطفل وقصر العجائب، ومسرح "كواليس" الأفلام والمسلسلات في منطقة موفي لاند، كما يمكن للزوار تعلم التزلج في تجربة فريدة، إلى جانب الإثارة في بيت الرعب، كما يمكنهم الاستمتاع بأنواع مختلفة من الطعام في منطقة المطاعم الشهيرة، وأكشاك الطعام التي تقدم المأكولات المحلية والعالمية.

أما عشاق الرياضة والإثارة والأجواء الحماسية، فيمكنهم متابعة نزال الأبطال مع نجوم المصارعة في العالم، حيث يعيد تقويم جدة الأضواء من جديد إلى أهم البطولات في عالم المصارعة بعد غيابها لسنوات، وهو ما يضيف إلى تقويم جدة زخما جديداً يضاف إلى كل ما يقدمه من متعة ومرح وترفيه وإثارة.

كما أصبحت زيارة المملكة أكثر سهولة وسلاسة ومتعة من أي وقت مضى؛ بعد إتاحة عدة أنواع من التأشيرات لزيارة المملكة، وهي: التأشيرة السياحية، تأشيرة العمرة، تأشيرة المرور التي تتيح التوقف بالمملكة لمدة 96 ساعة قبل الوصول إلى الوجهة النهائية، إضافة إلى تأشيرة الأهل والأصدقاء، كما أتاحت التأشيرة الالكترونية للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي دون اشتراط مهن محددة، وإتاحة التأشيرة عن الوصول لمواطني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، كما أتاحت التأشيرة عند الوصول لحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الشنجن.

وبإمكان الراغبين في القدوم للمملكة، زيارة الموقع الالكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة روح السعودية؛ للتعرف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.