اعتماد الدراسة القانونية باللغتين الإنجليزية والفرنسية بـ«حقوق المنصورة»

أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أنه لأول مرة في الجامعات المصرية يتم اعتماد برنامجي الدراسة القانونية باللغتين الإنجليزية والفرنسية بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، كأول برنامجين معتمدين بكليات الحقوق بالجامعات المصرية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

اعتماد الدراسة القانونية بالإنجليزية والفرنسية

وأشار «خاطر»، في بيان، أن اعتماد برنامجي الدراسة القانونية باللغتين الإنجليزية والفرنسية بكلية الحقوق يسهمان في تحسين مخرجات الجامعة التعليمية، وتحسين مستوى الخريجين القانونية، ويحقق تنوع التخصصات الذي يسهم في بناء مصر وتحقيق رؤيتها 2030.

ووجه «خاطر» لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الحقوق بضرورة مواصلة العمل الجاد للحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه كلية الحقوق والجامعة، مع الحرص على التطور ومواكبة المستجدات بما يلبي تطلعات الجامعة والمجتمع، لتحقيق رسالتها ورؤيتها.

إنجاز كلية الحقوق بجامعة المنصورة

وأكد الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، أن ما حدث كان نتيجة سعي الكلية بدعم من إدارة الجامعة، واستطاعت أن تلبي التطلعات المستقبلية في خدمة المجتمع وتطويره بما يعكس طموح الكلية في الاضطلاع بدورها الريادي في مجالات التعليم والثقافة في المجتمع.