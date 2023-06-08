رئيس جامعة المنصورة الجديدة يعلن بدء الدراسة في 3 كليات العام المقبل

تلقى الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم، تقريرا بشأن بدء الدراسة في كليات التمريض، وهندسة المنسوجات، والعلوم الصحية التطبيقية، لوضع معايير قبول الطلاب في الكليات الحديثة المنشأة، والمتضمن عمل زيارات ميدانية لجميع الكليات التي جهزت إنشائيا وأكاديميا وإداريا، تمهيدا لبدء الدراسة بها العام الدراسي المقبل.

جولة ميدانية لقاعات الدراسة والمعامل

وأكدت جامعة المنصورة في بيان صحفي، أن تلك الزيارة بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بتكليف لجان القطاع، وتناولت فاعليات الزيارة جولة ميدانية لقاعات الدراسة والمعامل واماكن ممارسة الانشطة في كلية علوم وهندسة المنسوجات، وكلية التمريض، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة المنصورة الجديدة لمعاينة الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لهذه الكليات وإعداد تقرير للعرض على المجلس الاعلى للجامعات.

اللجنة تابعت الإمكانيات العملية التعليمية والبحثية

وقال إن الزيارة تأتي من منطلق حرص الجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات على متابعة الامكانيات العملية التعليمية والبحثية والطرق الحديثة المتوقرة لتعليم الطلاب بالجامعة، للتأكد من مطابقتها لمعايير جودة التعليم الجامعي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة تعد نموذجا لجامعات الجيل الرابع، كما استعرض فيديو توضيحي يوضح أطوار بناء الجامعة منذ تأسيسها والبنية التحتية التكنولوجية العملاقة وأهم إنجازات الجامعة والبرامج الدراسية المتميزة والعصرية التي تقدمها الجامعة لتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة.

من جانبها، أعربت لجنة بدء الدراسة بالمجلس الأعلى للجامعات عن مدى تقديرهم بوجودهم في رحاب الحرم الجامعي لجامعة المنصورة الجديدة إحدى كبرى الجامعات الاهلية المتميزة فى مجال التعليم الأكاديمي والمهني، وأشادوا بمستوى البنية التحتية والتكنولوجيا لمنشآت الكليات والجامعة، والكوادر الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإدارة المتميزة، وخلال الجولة التقت اللجنة بأعضاء هيئة التدريس بالكليات، وكذلك الهيئة المعاونة.